Свердловчанка выиграла 91 млн рублей, поставив даты рождения своих детей

Многодетная мама из Свердловской области стала обладательницей суперприза в 91 миллион рублей в государственной лотерее, использовав для победы стратегию со знаковыми семейными датами. Крупный выигрыш был разыгран 12 января 2026 года, в первый рабочий день после новогодних праздников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на «Столото».
«12 января 2026 года, в день, когда вся страна вышла на работу после продолжительных январских праздников, несказанно повезло молодой многодетной маме и домохозяйке — Дарье Деевой из Свердловской области. В ходе 163694-го тиража государственной лотереи “Всё или ничего” она выиграла суперприз — 91 171 815 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в компании, Дарья Деева уже несколько лет участвует в лотереях и предпочитает формат, где можно самостоятельно отмечать числа на билете. Секрет своего выигрыша она связала с семейными датами: вечером 12 января, приобретя билет в мобильном приложении, женщина повторила комбинацию из предыдущего билета. В нее были включены дни рождения и месяцы троих ее дочерей, мужа, бабушки и дедушки. После уплаты налога на выигрыш в размере 18,46 миллиона рублей на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.