Свердловчанка выиграла 91 млн рублей, поставив даты рождения своих детей

Как уточнили в компании, Дарья Деева уже несколько лет участвует в лотереях и предпочитает формат, где можно самостоятельно отмечать числа на билете. Секрет своего выигрыша она связала с семейными датами: вечером 12 января, приобретя билет в мобильном приложении, женщина повторила комбинацию из предыдущего билета. В нее были включены дни рождения и месяцы троих ее дочерей, мужа, бабушки и дедушки. После уплаты налога на выигрыш в размере 18,46 миллиона рублей на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.