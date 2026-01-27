Суд ужесточил наказание писателю Борису Акунину*

Таганский суд Москвы ужесточил наказание писателю Борису Акунину* (Григорию Чхартишвили)*, заменив вид исправительного учреждения. Об этом сказано в решении апелляционной инстанции по второму делу писателя, передает ТАСС.
В документе уточняется, что изменен ранее вынесенный Акунину* приговор мирового судьи судебного участка № 371. Вместо колонии общего режима писателю назначили отбывание наказание в колонии строгого режима. О соответствующей замене ранее ходатайствовал прокурор.
Приговор Акунину* вынесли заочно. Срок наказания будет исчисляться только с момента фактического задержания писателя или его экстрадиции в страну.
Напомним, в июле прошлого года военный суд заочно приговорил Акунина* к 14 годам лишения свободы по делу о терроризме. Также был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Позже его приговорили к 15 годам по второму уголовному делу.
* Признан в России иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов.