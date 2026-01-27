Детей защитят рублём от родительских войн: штрафы вырастут в разы впервые с 2011 года

Правительство РФ инициативу поддержало, отметив, что действующие меры не обеспечивают должного превентивного эффекта. При этом опрошенные юристы сомневаются, что увеличение штрафов существенно повлияет на ситуацию. По их мнению, семейные конфликты чаще обусловлены эмоциональными и психологическими причинами, а в отдельных случаях более эффективными мерами могли бы стать ограничения в родительских правах или даже уголовная ответственность за сокрытие ребенка.