Детей защитят рублём от родительских войн: штрафы вырастут в разы впервые с 2011 года

Госдума планирует увеличить штрафы за неисполнение родительских обязанностей, включая сокрытие местонахождения ребёнка от других родственников, запрет на общение и игнорирование судебных решений. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по госстроительству и законодательству.

Источник: Life.ru

Авторами инициативы выступили депутаты Нина Останина и Мария Дробот (КПРФ), а также Василина Кулиева (ЛДПР). Они предлагают повысить штраф за первое правонарушение по статье 5.35 КоАП РФ с нынешних 2−3 тыс. рублей до 5−10 тыс., а за повторное — с 4−5 тыс. до 15−20 тыс. рублей. Действующие санкции не пересматривались с 2011 года.

В пояснительной записке депутаты указывают на рост числа судебных споров, связанных с воспитанием детей. По данным Верховного суда, в 2024 году было рассмотрено 36,7 тыс. таких дел, а на принудительном исполнении у судебных приставов находилось почти 15 тыс. производств. Исполнение решений часто осложняется сокрытием детей и уклонением родителей от контакта с приставами.

Правительство РФ инициативу поддержало, отметив, что действующие меры не обеспечивают должного превентивного эффекта. При этом опрошенные юристы сомневаются, что увеличение штрафов существенно повлияет на ситуацию. По их мнению, семейные конфликты чаще обусловлены эмоциональными и психологическими причинами, а в отдельных случаях более эффективными мерами могли бы стать ограничения в родительских правах или даже уголовная ответственность за сокрытие ребенка.

Ранее сообщалось, что водителей в России ждёт удвоение штрафов за перевозку детей без надлежащих удерживающих устройств, таких как автокресла. Размер взыскания для обычных водителей составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

