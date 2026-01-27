Ричмонд
FT: США готовы дать гарантии безопасности Украине при территориальных уступках

США могут увеличить поставки оружия Киеву при согласии на вывод войск из Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут дать Украине гарантии безопасности в обмен на согласие Киева на территориальные уступки в рамках мирного договора. Такие сведения приводит издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, Вашингтон также обещает увеличить поставки вооружений украинской стороне, если она примет эти условия.

Напомним, что 23 января стартовали трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Их главной темой является поиск путей к установлению мира, при этом Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает начало этих контактов. Он подчеркнул, что стороны провели конструктивные беседы, но впереди еще много серьезной работы.

