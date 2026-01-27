«Способов защититься нет» — Энергетики Беларуси перешли на «усиленный режим работы». Что происходит?

Он отметил, что на республику надвигается антициклон «Леони», одним из самых негативных явлений которого станет ледяной дождь. Именно поэтому службы Минэнерго перешли на «усиленный режим работы».
«Когда на электротехническое оборудование и деревья возле линий электропередачи падает дождь, он мгновенно замерзает. Масса увеличивается, и это потенциально может приводить к повреждениям оборудования», — объяснил Мороз.
Он подчеркнул, что «способов защититься от этого на сегодняшний день нет», поэтому энергосистема работает на упреждение. Уже проведены установочные совещания, всем профильным службам даны соответствующие поручения.
Для реагирования на возможные отключения подготовили более 670 аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, проверили работоспособность свыше 700 единиц оборудования, машин и механизмов, которые могут быть задействованы при ликвидации последствий непогоды.
«Дополнительно энергетиками проведена работа по сворачиванию всех ремонтных работ, которые выполняются на энергетических объектах для того, чтобы повысить надёжность электроснабжения», — сообщил министр.
Ледяной дождь его ещё называют ледяной бурей или ледяным штормом) — это переохлаждённые осадки, которые выпадают при минусовой температуре. Капли формируются из снега, растаявшего в тёплом слое атмосферы, а у земли снова попадают в мороз, но не успевают превратиться в лёд. При ударе о поверхность они мгновенно замерзают, покрывая всё сплошной ледяной коркой. Из-за этого ломаются деревья, обрываются провода и возрастает риск ДТП.
Белгидромет объявил штормовое предупреждение.
К слову, синоптики Белгидромета объявили на вторник, 27 января, оранжевый уровень опасности (штормовое предупреждение) для всей страны. Так, во многих районах и в Минске сохранится гололёд, на дорогах — гололедица. По северо-востоку республики ожидается сильный снег.