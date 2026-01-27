«Способов защититься нет» — Энергетики Беларуси перешли на «усиленный режим работы». Что происходит?

Ледяной дождь его ещё называют ледяной бурей или ледяным штормом) — это переохлаждённые осадки, которые выпадают при минусовой температуре. Капли формируются из снега, растаявшего в тёплом слое атмосферы, а у земли снова попадают в мороз, но не успевают превратиться в лёд. При ударе о поверхность они мгновенно замерзают, покрывая всё сплошной ледяной коркой. Из-за этого ломаются деревья, обрываются провода и возрастает риск ДТП.