Дальневосточного леопарда встретили в заказнике «Полтавский» в Приморье

На записи видно, что леопард уверенно передвигается по охраняемой территории. Появление этого краснокнижного животного — важное событие для экологов. Оно говорит о том, что в заказнике сложилась сбалансированная экосистема: достаточно корма, например, копытных животных, и есть безопасные условия для жизни.