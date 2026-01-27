Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальневосточного леопарда встретили в заказнике «Полтавский» в Приморье

Редчайшего хищника зафиксировали фотоловушки на особо охраняемой природной территории.

Источник: Комсомольская правда

В заказнике «Полтавский» в Приморском крае зафиксировали дальневосточного леопарда. Кадры с редким хищником получили с помощью автоматических камер, которые работали с октября по декабрь 2025 года. Оборудование установили специалисты краевой Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

На записи видно, что леопард уверенно передвигается по охраняемой территории. Появление этого краснокнижного животного — важное событие для экологов. Оно говорит о том, что в заказнике сложилась сбалансированная экосистема: достаточно корма, например, копытных животных, и есть безопасные условия для жизни.

Постоянный мониторинг с фотоловушками позволяет ученым следить за численностью и маршрутами редких видов, не беспокоя их. Строгий охранный режим на территории помогает леопардам чувствовать себя в безопасности.

Заказник «Полтавский» создан специально для сохранения и восстановления охотничьих ресурсов, а также видов, находящихся под угрозой исчезновения. Он расположен в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном районе Приморского края, его общая площадь составляет 119 тысяч гектаров.