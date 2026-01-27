В Кургане перекроют улицу Зорге

Курганцев предупредили о перекрытии улицы Зорге.
В Кургане на улице Зорге случилась авария на водопроводе. Чтобы ее устранить, перекроют дорогу. Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.
«На сетях холодного водоснабжения диаметром 700 мм по ул. Зорге произошла аварийная ситуация. Для ее устранения сегодня, 27 января, с 11:00 будет временно закрыто движение автотранспорта на участке от перекрестка с улице К. Мяготина (район ЗАГСа) до улицы Зорге, 7 с последующим отключением холодного водоснабжения. Список домов, попавших под отключение ХВС, будет опубликован дополнительно», — предупредили коммунальщики.
Ремонтные бригады уже выехали на место и будут работать до полного решения проблемы. Дорогу огородят и поставят знаки. Восстановление дорожного покрытия и благоустройство территории планируется завершить до 30 января.
Ранее в Кургане из-за аварий на водопроводе и других мероприятий уже вводились временные ограничения движения. С 15 по 30 ноября был закрыт для транспорта участок улицы Красина из ‑за ремонта водопроводных сетей, а с 15 по 28 января перекрывали улицу Кравченко для аварийного ремонта водопровода. 6 декабря также ограничивали движение на улицах Володарского, Советской и Красина из ‑за проведения крестного хода.