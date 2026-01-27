Тишковец: за сутки в Москве выпадет более трети месячной нормы снега

Выпадение более трети месячной нормы снега ожидается за сутки в Москве, в результате чего сугробы в городе могут достигнуть высоты до полуметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Выпадение 37% месячной нормы снега выпадет за сутки в Москве! Сугробы вырастут почти до полуметра! Оранжевый уровень опасности!» — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, по прогнозу, в городе будет от 4 до 7 градусов ниже нуля по шкале Цельсия. По информации Тишковца, в среду, 28 января, будет ожидается снегопад меньшей интенсивности.
«Небесная пряжа из снега, но меньшей интенсивности (16,6 мм) продолжится и в среду — высота снежного покрова увеличится до 55 см, в течение суток на термометрах от −5 до −8», — уточнил синоптик.
Специалист предупредил, что осадки прекратятся только к вечеру четверга, 28 января. В конечном счёте, согласно оценке Тишковца, всего в Москве выпадет 43,7 мм, что составляет 83 процента от всей январской нормы.
Напомним, 26 января Росавиация проинформировала, что в связи с прогнозируемыми обильными снегопадами, гололедом и метелями в столице РФ могут быть внесены изменения в расписание полётов. Ведомство также уведомило о задействовании дополнительного персонала для оперативного обслуживания в аэропортах.