В Самарской области восстановили авиасообщение после сбоя в системе бронирования

Из-за проблем с системой бронирования отменили самолет Самара — Москва.

Источник: Комсомольская правда

Авиасообщение в Самарской области восстановили после сбоя в системе регистрации авиакомпаний, который произошел вечером 26 января. Из-за этого на стойках регистрации в Курумоче отмечались очереди. Пассажиров регистрировали через альтернативные системы, а иногда — и вручную. Примерно через 20 минут сбой устранили.

«Авиакомпания “Аэрофлот” отменила один рейс в Москву», — прокомментировала пресс-служба Курумоча.

Остальные рейсы выполнялись по расписанию. Судя по данным онлайн-табло Курумоча, сейчас самолеты вылетают и приземляются по графику, серьезных задержек нет.