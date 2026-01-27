В Самарской области восстановили авиасообщение после сбоя в системе бронирования

Авиасообщение в Самарской области восстановили после сбоя в системе регистрации авиакомпаний, который произошел вечером 26 января. Из-за этого на стойках регистрации в Курумоче отмечались очереди. Пассажиров регистрировали через альтернативные системы, а иногда — и вручную. Примерно через 20 минут сбой устранили.