Суд Москвы заменил наказание писателю Акунину* на срок в колонии строгого режима

В документе указывается, что ранее вынесенный приговор изменён. Вместо отбывания наказания в колонии общего режима Акунину* теперь назначена колония строгого режима. Приговор был вынесен заочно, так как писатель уехал жить в другую страну. Срок наказания начнёт исчисляться только с момента его фактического задержания или экстрадиции в РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, что по совокупности сроков Борис Акунин* был приговорён к 15 годам лишения свободы. При этом первые четыре года срока ему предписано провести в тюрьме, а всё остальное — в колонии строгого режима. Писатель стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.