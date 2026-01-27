Паслер и Жога обратились к уральцам в День полного освобождения Ленинграда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред в УрФО Артем Жога обратились к уральцам по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. 27 января Россия отмечает 82-ю годовщину со дня полного освобождения.
— Около 900 дней длилась осада Ленинграда. Подсчитано, что за время блокады на город было сброшено более 107 тысяч фугасных и зажигательных бомб, свыше 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
За время блокады погибло около миллиона человек — треть всего населения города. Еще около 700 тысяч человек пали на фронте. В Свердловскую область эвакуировали тысячи ленинградцев, а наши госпитали принимали участие в лечении защитников Родины.
— Блокада Ленинграда стала одним из самых жестоких испытаний для нашей страны. Оно унесло миллионы невинных жизней, но было пройдено с честью — благодаря сплочённости, человечности и неимоверной силе духа наших предков, — отметил полпред в УрФО.
Артем Жога подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется в памяти нашего народа.