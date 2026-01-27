Ричмонд
Пермяков призвали за деньги сдавать незаконное оружие

Жителей Пермского края власти призвали за денежное вознаграждение сдавать незаконно хранящееся у них оружие. Его добровольная сдача освобождает граждан от уголовной ответственности.

За незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность.

«В Пермском крае предусмотрена выплата гражданам денежного вознаграждения. Оно положено за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и взрывных устройств. Каждый житель Прикамья, у которого незаконно хранятся оружие и боеприпасы, может отдать его в органы МВД России или в подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона», — сообщается на сайте прикамского минтербеза.

За охотничье ружье можно получить шесть тысяч рублей, за огнестрельное спортивное оружие — более 3,5 тысяч рублей. За газовое оружие самообороны полагается более двух тысяч рублей. Деньги будут выплачены как за исправные ружья и пистолеты, так и за неисправные — за них размер выплаты снизят на 35%.

Ранее URA.RU рассказывало, что Росгвардия раскрыла количество оружия, которым владеют жители Пермского края. Оно хранится у 49 тысяч проживающих в регионе граждан.