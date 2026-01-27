Пермяков призвали за деньги сдавать незаконное оружие

За незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность.
Жителей Пермского края власти призвали за денежное вознаграждение сдавать незаконно хранящееся у них оружие. Его добровольная сдача освобождает граждан от уголовной ответственности.
«В Пермском крае предусмотрена выплата гражданам денежного вознаграждения. Оно положено за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и взрывных устройств. Каждый житель Прикамья, у которого незаконно хранятся оружие и боеприпасы, может отдать его в органы МВД России или в подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона», — сообщается на сайте прикамского минтербеза.
За охотничье ружье можно получить шесть тысяч рублей, за огнестрельное спортивное оружие — более 3,5 тысяч рублей. За газовое оружие самообороны полагается более двух тысяч рублей. Деньги будут выплачены как за исправные ружья и пистолеты, так и за неисправные — за них размер выплаты снизят на 35%.
Ранее URA.RU рассказывало, что Росгвардия раскрыла количество оружия, которым владеют жители Пермского края. Оно хранится у 49 тысяч проживающих в регионе граждан.