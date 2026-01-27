Пермяков призвали за деньги сдавать незаконное оружие

За охотничье ружье можно получить шесть тысяч рублей, за огнестрельное спортивное оружие — более 3,5 тысяч рублей. За газовое оружие самообороны полагается более двух тысяч рублей. Деньги будут выплачены как за исправные ружья и пистолеты, так и за неисправные — за них размер выплаты снизят на 35%.