Полиция ХМАО провела массовые облавы на нелегальных мигрантов

«Всего за время операции правоохранителями составлено более 350 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. Установлены 49 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе полиции. В ведомстве уточнили, что мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической операции.