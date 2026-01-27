Полиция ХМАО провела массовые облавы на нелегальных мигрантов

Полиция выявила почти 50 нелегальных мигрантов в Югре.
В ХМАО сотрудники полиции провели масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли на стройках, рынках, в промышленных зонах и местах проживания иностранных граждан, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.
«Всего за время операции правоохранителями составлено более 350 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. Установлены 49 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе полиции. В ведомстве уточнили, что мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической операции.
По итогам рейдов возбуждено 43 уголовных дела, в том числе по фактам фиктивной регистрации, незаконной постановки иностранцев на миграционный учет и подделки документов. Кроме того, 189 иностранным гражданам запрещен въезд на территорию России.