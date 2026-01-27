Герасимов: на восточном берегу Оскола ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов выступил с заявлением, что на восточном берегу реки Оскол российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВС Украины.
«На восточном берегу реки Оскол воинские части первой танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника», — заявил начальник Генштаба по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».
Кроме того, Герасимов сообщил, что бойцы ВС РФ освободили Купянск-Узловой в Харьковской области, в настоящее время идет зачистка населенного пункта.
Ранее также сообщалось, что ВС РФ завершили освобождение населённого пункта Старица в Харьковской области. Населенный пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север».