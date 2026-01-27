Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: на восточном берегу Оскола ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ

Валерий Герасимов заявил, что на восточном берегу реки Оскол российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВС Украины.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов выступил с заявлением, что на восточном берегу реки Оскол российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВС Украины.

«На восточном берегу реки Оскол воинские части первой танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника», — заявил начальник Генштаба по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».

Кроме того, Герасимов сообщил, что бойцы ВС РФ освободили Купянск-Узловой в Харьковской области, в настоящее время идет зачистка населенного пункта.

Ранее также сообщалось, что ВС РФ завершили освобождение населённого пункта Старица в Харьковской области. Населенный пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север».

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше