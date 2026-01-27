Жара убила теннис: как 40 градусов остановили Australian Open

На Australian Open в Мельбурне из-за экстремальной жары был активирован протокол защиты: закрыли крыши главных арен, приостановили игры на внешних кортах и тренировки. Арена Рода Лейвера приняла завершившийся победой Сабаленки над Йович (6:3, 6:0) и последующий матч Зверева с Тиеном. Матчи тенниса на инвалидных колясках перенесены на сутки. Зрителям рекомендованы головные уборы, вода и распылители; для персонала введены дополнительные меры безопасности.
27 января 2026 года, во вторник, организаторы Открытого чемпионата Австралии — первого турнира «Большого шлема» в сезоне — были вынуждены приостановить соревнования на кортах Мельбурн-парка из-за экстремально высоких температур. Мероприятие стало самым жарким днём турнира на текущий момент, что потребовало активации специального протокола по защите здоровья участников и зрителей.
Утром показатель теплового стресса достиг критического уровня 5,0 по шкале, применяемой на турнирах «Большого шлема». К 14 часам температура воздуха превысила 40 градусов Цельсия (104 градуса по Фаренгейту). В соответствии с политикой учёта экстремальных температур, которая учитывает не только температуру воздуха, но также уровень лучистого тепла, влажность и скорость ветра, были закрыты крыши на главных аренах, а игры на открытых кортах полностью приостановлены.
Завершающийся в этот момент матч первой ракетки мира Арины Соболенко против американской теннисистки-подростка Ивы Йович завершился победой белорусской спортсменки со счётом 6:3, 6:0. Крыша арены Рода Лейвера была закрыта сразу после окончания встречи. Сабаленка отметила, что ещё до начала матча была осведомлена о вероятности закрытия крыши при достижении показателя теплового стресса отметки 5,0, а к моменту завершения игры индекс составлял 4,4. Она выразила удовлетворение мерами безопасности, принятыми организаторами.
Четвертьфинальный матч между третьим сеяным Александром Зверевым и 25-м сеяным Лернером Тиеном стартовал уже под закрытой крышей арены Рода Лейвера. Единственным другим поединком, проходившим в Мельбурн-парке в этот период, стал четвертьфинал смешанного парного разряда на арене Маргарет Корт, также под крышей. Тренировочные занятия на внешних кортах были временно отменены.
Организаторы сообщили о переносе матчей чемпионата по теннису на инвалидных колясках на 24 часа в связи с прогнозируемым сохранением аномальной жары. Зрителям рекомендовано использовать головные уборы, регулярно пополнять запасы питьевой воды и пользоваться стационарными распылителями, установленными на территории комплекса. Для персонала турнира введены дополнительные меры защиты: сокращена продолжительность пребывания на корте у подающих мячи детей, увеличены интервалы для восстановления, а также сформированы дополнительные сменные группы.
Несмотря на сложные погодные условия, посещаемость турнира оказалась значительно ниже обычного: очереди на вход в комплекс были короче, а общее количество зрителей на открытых пространствах минимальным. В то же время онлайн-трансляции зафиксировали рекордный уровень просмотров. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура в Мельбурне сохранится на уровне около 40 градусов Цельсия, что потребует дальнейшего соблюдения протокола экстремальной жары вплоть до завершения соревнований.