Жара убила теннис: как 40 градусов остановили Australian Open

Несмотря на сложные погодные условия, посещаемость турнира оказалась значительно ниже обычного: очереди на вход в комплекс были короче, а общее количество зрителей на открытых пространствах минимальным. В то же время онлайн-трансляции зафиксировали рекордный уровень просмотров. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура в Мельбурне сохранится на уровне около 40 градусов Цельсия, что потребует дальнейшего соблюдения протокола экстремальной жары вплоть до завершения соревнований.