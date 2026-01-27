Челябинский космонавт Олег Платонов прибыл в Звёздный городок

В понедельник, 26 января 2026 года, уроженец Челябинска космонавт Олег Платонов прибыл в подмосковный Звёздный городок. Об этом сообщил Роскосмос. В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина он пройдёт курс послеполётной реабилитации.
Полёт Олега завершился 15 января 2026 года с возвращением миссии Crew-11. Вместе с ним летали астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Спускаемая капсула Crew Dragon благополучно приводнилась в Тихом океане недалеко от берегов Калифорнии. Сразу после посадки команду переместили на специальных каталках в медблок спасательного судна. Рядом с Олегом был врач экипажа, прибывший заранее вместе со спасателями.
16 января Олег отправился в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где под наблюдением врачей и тренеров пробыл несколько дней. После Штатов, 26 января, он вернулся в ЦПК.
В Звёздном городке его осмотрела бригада врачей-реабилитологов. Намечены дальнейшие исследования и эксперименты, чтобы медики смогли оценить его состояние, чтобы точно определить программу восстановления. На первом этапе реабилитации ему предстоят умеренные нагрузки, массаж, плавание, гимнастика в бассейне, ЛФК и тепловые процедуры. Методики восстановления ЦПК помогают сократить этот период до двух-трех недель.
Миссия Crew-11 вернулась раньше срока из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Его имя и диагноз не разглашают. Решение о завершении миссии NASA приняло 8 января 2026 года. Отстыковка от МКС состоялась 14 января 2026 года — на сутки раньше, чем планировалось. Это первый случай за 25 лет, когда экипаж вернули по медицинским причинам. Миссия стартовала в августе 2025 года, и для Олега это был дебют в космосе.