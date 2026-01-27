Челябинский космонавт Олег Платонов прибыл в Звёздный городок

Миссия Crew-11 вернулась раньше срока из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Его имя и диагноз не разглашают. Решение о завершении миссии NASA приняло 8 января 2026 года. Отстыковка от МКС состоялась 14 января 2026 года — на сутки раньше, чем планировалось. Это первый случай за 25 лет, когда экипаж вернули по медицинским причинам. Миссия стартовала в августе 2025 года, и для Олега это был дебют в космосе.