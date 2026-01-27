15-этажная гостиница на берегу моря: каким будет новый комплекс на Кунгасном пляже во Владивостоке

Также в проекте предусмотрена благоустроенная дорога вдоль Кунгасного с остановками, переходами и другой инфраструктурой. Она не является частью ВКАД, хотя и будет иметь с ним соединение. Завершение намечено только к 2040 году, то есть через десять лет после сдачи гостиницы и набережной, пишет NewsVl.