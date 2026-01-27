Ричмонд
Главные новости к утру 27 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 27 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 января 2026.

Трамп рассказал о желании Ирана заключить сделку с США

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана неопределенной, но уточнил, что власти Исламской республики заинтересованы в переговорах и много раз выходили на связь. Он добавил, что Пентагон направил к Ирану «большую армаду», имея в виду авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

В МИД заявили о гибели 15 россиян от ударов ВСУ за неделю

Источник: РИА "Новости"

84 жителя субъектов РФ, в том числе четыре ребенка, за минувшую неделю ранены при ударах ВСУ, 15 человек погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он уточнил, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Республике Адыгея.

Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

Источник: Balon Greyjoy/CC0

Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon был замечен в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем недалеко от Мурманска. Это подтверждают данные сервиса Flightradar24. Воздушное судно предназначено для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.

Власти Венесуэлы заявили, что не признают приказов извне

Источник: AP 2024

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с заявлением о том, что правительство республики подчиняется народу и не приемлет приказов никаких внешних сил. Она назвала послание главы Минфина США Скотта Бессента «неуместным и оскорбительным». Ранее министр финансов заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой и ее ресурсами.

В посольстве РФ поставили точку в вопросе о переговорах с Эстонией

Источник: РИА "Новости"

Россия считает, что с учетом враждебной позиции Эстонии возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице невозможно, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Он напомнил, что договоры между странами были подписаны в 2014 году и остаются неизменными.

