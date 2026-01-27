Главные новости к утру 27 января 2026 года

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана неопределенной, но уточнил, что власти Исламской республики заинтересованы в переговорах и много раз выходили на связь. Он добавил, что Пентагон направил к Ирану «большую армаду», имея в виду авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.