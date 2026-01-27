Главные новости к утру 27 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 января 2026.
Трамп рассказал о желании Ирана заключить сделку с США
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана неопределенной, но уточнил, что власти Исламской республики заинтересованы в переговорах и много раз выходили на связь. Он добавил, что Пентагон направил к Ирану «большую армаду», имея в виду авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.
В МИД заявили о гибели 15 россиян от ударов ВСУ за неделю
84 жителя субъектов РФ, в том числе четыре ребенка, за минувшую неделю ранены при ударах ВСУ, 15 человек погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он уточнил, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Республике Адыгея.
Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска
Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon был замечен в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем недалеко от Мурманска. Это подтверждают данные сервиса Flightradar24. Воздушное судно предназначено для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Власти Венесуэлы заявили, что не признают приказов извне
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с заявлением о том, что правительство республики подчиняется народу и не приемлет приказов никаких внешних сил. Она назвала послание главы Минфина США Скотта Бессента «неуместным и оскорбительным». Ранее министр финансов заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой и ее ресурсами.
В посольстве РФ поставили точку в вопросе о переговорах с Эстонией
Россия считает, что с учетом враждебной позиции Эстонии возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице невозможно, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Он напомнил, что договоры между странами были подписаны в 2014 году и остаются неизменными.