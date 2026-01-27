Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красно-зелёное явление озарило небо в Новосибирской области: 10 захватывающих кадров полярного сеяния

19−20 января небо Новосибирской области озарили сполохи полярного сияния — редкое для сибирских широт явление. Зелёные и красные волны свечения запечатлели астрофотографы и горожане.

10

19−20 января небо Новосибирской области озарили сполохи полярного сияния — редкое для сибирских широт явление. Зелёные и красные волны свечения запечатлели астрофотографы и горожане.

Яркие кадры ночного неба сделал астрофотограф Алексей Поляков. Его снимки, где сияние накрывает городские районы, быстро разошлись в соцсетях. Читатели Сиб.фм также делились фотографиями необычного природного явления.

Полярное сияние в умеренных широтах — свидетельство мощной солнечной активности. Для Новосибирска такая интенсивность — редкое событие, которое запомнится всем, кому посчастливилось его увидеть.