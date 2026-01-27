Красно-зелёное явление озарило небо в Новосибирской области: 10 захватывающих кадров полярного сеяния

19−20 января небо Новосибирской области озарили сполохи полярного сияния — редкое для сибирских широт явление. Зелёные и красные волны свечения запечатлели астрофотографы и горожане.
Яркие кадры ночного неба сделал астрофотограф Алексей Поляков. Его снимки, где сияние накрывает городские районы, быстро разошлись в соцсетях. Читатели Сиб.фм также делились фотографиями необычного природного явления.
Полярное сияние в умеренных широтах — свидетельство мощной солнечной активности. Для Новосибирска такая интенсивность — редкое событие, которое запомнится всем, кому посчастливилось его увидеть.