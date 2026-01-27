Последствия московской непогоды в Уфе: жителей Башкирии предупредили о возможной задержке авиарейсов

Аэропорт «Уфа» рекомендует пассажирам, вылетающим в Москву, уточнять статус своих рейсов перед выездом в терминал. Это связано со сложными погодными условиями в московском авиаузле.
По сообщению Гидрометцентра России, в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января действует штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, снежные заносы и накат на дорогах. Пик непогоды ожидается сегодня.
В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов, следующие в столицу и обратно. Пассажирам советуют следить за актуальной информацией на сайте аэропорта или уточнять данные у авиакомпаний-перевозчиков.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.