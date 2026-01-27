Ричмонд
В ГД хотят увеличить штрафы за сокрытие детей и невыполнение решений суда

Штрафы за неисполнение родительских обязанностей увеличат в несколько раз.

Источник: Аргументы и факты

В Госдуме выступают за увеличение в несколько раз штрафов для родителей, которые скрывают местонахождение детей от других родственников, запрещают им общаться, а также не исполняют решения судов, которые обязывают раскрывать данные о нахождении ребенка. Об этом во вторник, 27 января, сообщает газета «Коммерсантъ».

Депутаты, предложившие поправки, отмечают, что действующие санкции не менялись с 2011 года. Таким образом, предусмотренные штрафы не обеспечивают должного «воспитательного воздействия на лиц, нарушающих закон».

Сейчас размер штрафа за неисполнение родительских обязанностей по воспитания детей (ст. 5.35 КоАП РФ) составляет 2−3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4−5 тыс. рублей или административный арест на срок до 5 суток.

Депутаты предлагают увеличить штраф за первое правонарушение до 5−10 тыс. рублей, за повторное — до 15−20 тыс. рублей.

