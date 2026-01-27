В ГД хотят увеличить штрафы за сокрытие детей и невыполнение решений суда

В Госдуме выступают за увеличение в несколько раз штрафов для родителей, которые скрывают местонахождение детей от других родственников, запрещают им общаться, а также не исполняют решения судов, которые обязывают раскрывать данные о нахождении ребенка. Об этом во вторник, 27 января, сообщает газета «Коммерсантъ».