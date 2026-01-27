Ричмонд
Переговорам по Украине предрекают судьбу Вьетнама: на Западе считают, что процесс может длиться годами

FT: переговоры о завершении конфликта на Украине могут занять много лет.

Источник: Комсомольская правда

По мнению источника Financial Times, путь к мирному урегулированию на Украине может растянуться на долгие годы. Первые полноценные переговоры с участием России, Украины и США лишь подчеркивают сложность предстоящего процесса.

В публикации отмечается, что переговоры в Абу-Даби прошли без срывов и могут продолжиться. Американская сторона выступает в роли посредника, а Киев и Москва демонстрируют заинтересованность в диалоге.

При этом ключевым нерешённым вопросом остаётся территория. Стив Уиткофф заявил, что соглашение близко, но территориальная проблема блокирует прогресс. Российская сторона, как сообщается, настаивает на контроле над всем Донбассом. Украина категорически против уступки этих земель.

Авторы материала уточняют, что такие переговоры, как по Вьетнаму, длятся годами. Есть риск, что боевые действия продолжатся и в следующем году.

Стоит отметить, что Россия стремится к достижению долгосрочного мира на Украине, который способен обеспечить безопасность для всех сторон. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что не все страны готовы к подобным действиям.

