Благодаря ATTO пассажиры сэкономили 118,9 млрд сумов в 2025 году

Из этой суммы 82 млрд сумов вернули пассажирам в виде скидок и кэшбека при оплате транспортными и банковскими картами.
Еще 36,9 млрд сумов узбекистанцы сохранили за счет пересадочных тарифов.
В регионах число транзакций в среднем выросло на 483%. При этом ATTO давно используется не только в транспорте — через сервис можно платить в парках аттракционов, за аренду электросамокатов и билеты в кино.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что АТТO и Uzum Bank упростили оплату проезда в автобусах и метро Ташкента.