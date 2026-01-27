Ричмонд
Благодаря ATTO пассажиры сэкономили 118,9 млрд сумов в 2025 году

В 2025 году система ATTO помогла пассажирам общественного транспорта сэкономить 118,9 млрд сумов.

Источник: Курсив

Из этой суммы 82 млрд сумов вернули пассажирам в виде скидок и кэшбека при оплате транспортными и банковскими картами.

Еще 36,9 млрд сумов узбекистанцы сохранили за счет пересадочных тарифов.

В регионах число транзакций в среднем выросло на 483%. При этом ATTO давно используется не только в транспорте — через сервис можно платить в парках аттракционов, за аренду электросамокатов и билеты в кино.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что АТТO и Uzum Bank упростили оплату проезда в автобусах и метро Ташкента.