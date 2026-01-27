В Братске подорожают детские сады с 1 февраля

В Братске с 1 февраля 2026 года вновь повысится плата за детский сад. Теперь день пребывания ребенка до трех лет будет стоить 164 рубля 39 копеек, а для детей от трех до восьми лет — 196 рублей 39 копеек. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликованных правовых актов.
В пересчете на стандартный месяц из 20 рабочих дней это означает, что родительская плата вырастет примерно на 269 рублей для малышей и на 322 рубля для детей старше трех лет.
Напомним, повышение происходит ежегодно в связи с ростом цен в регионе. При этом основную часть расходов детского сада, включая коммунальные услуги, ремонт и зарплаты, покрывает городской бюджет. Родители платят преимущественно за питание и хозяйственные нужды своих детей.
