В Ростовской области разработали новые сценарии для энергобезопасности

В Ростове в правительстве региона провели заседание, на котором обсудили вопросы надежности энергосистемы.
Главной темой стало утверждение сценарных планов действий организаций, исполнительных органов и муниципальных образований при возникновении нештатных ситуаций.
Также был согласован план действий системообразующей электросетевой компании. Документ детально прописывает меры по предотвращению и ликвидации аварий на объектах электросетевого хозяйства.
— Обеспечение стабильного энергоснабжения — приоритетная задача всех сетевых компаний региона, особенно в условиях, когда погодные факторы могут внести свои коррективы. Работа штаба позволяет не просто реагировать на проблемы, а предвидеть их, своевременно координировать действия всех служб и утверждать четкие, понятные алгоритмы, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.