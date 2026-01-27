В Ростовской области разработали новые сценарии для энергобезопасности

— Обеспечение стабильного энергоснабжения — приоритетная задача всех сетевых компаний региона, особенно в условиях, когда погодные факторы могут внести свои коррективы. Работа штаба позволяет не просто реагировать на проблемы, а предвидеть их, своевременно координировать действия всех служб и утверждать четкие, понятные алгоритмы, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.