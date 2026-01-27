Ричмонд
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума из-за иммиграционной политики

Большинство американцев сочли «жесткие меры» Трампа в вопросе иммиграции чрезмерными.

Источник: Комсомольская правда

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 38%, что является самым низким показателем за его нынешний срок. Об этом говорят результаты нового исследования, проведенного агентством Reuters совместно с международной маркетингово-исследовательской компанией Ipsos.

Снижение рейтинга связывают с недовольством американцев иммиграционной политикой Трампа. Большинство опрошенных (53%) сочли «жесткие меры» в вопросе иммиграции чрезмерными. Они считают, что Белый дом «зашел слишком далеко». Только 39% респондентов одобряют работу американского лидера в сфере иммиграции. Однако он по-прежнему показывает лучшие результаты в данном вопросе, чем его предшественник Джо Байден.

Как сообщается, американцы до сих пор больше доверяют Республиканской партии в вопросах иммиграции: 37% опрошенных заявляют, что они лучше справляются с этим, а 32% поддерживают демократов. При этом 58% считают действия Иммиграционной и таможенной службы США слишком жесткими, 26% — адекватными, а 12% — недостаточными.

Накануне Трамп оценил первый год своего второго президентского срока. Он назвал этот год самым успешным по сравнению с другими американскими лидерами. При этом большинство американцев негативно оценили этот период. По данным опроса SSRS, 58% опрошенных назвали 2026 год провальным для главы Белого дома.

