Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума из-за иммиграционной политики

Как сообщается, американцы до сих пор больше доверяют Республиканской партии в вопросах иммиграции: 37% опрошенных заявляют, что они лучше справляются с этим, а 32% поддерживают демократов. При этом 58% считают действия Иммиграционной и таможенной службы США слишком жесткими, 26% — адекватными, а 12% — недостаточными.