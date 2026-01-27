Теракты и диверсии в Башкирии: Совбез поделился неутешительной статистикой

В Башкирии за первые полгода 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рост преступлений террористического и диверсионного характера составил 53%. Об этом сообщил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии, руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики. Валерий Олейник Валерия Олейника.
По его словам, возросло количество угроз критической и социальной инфраструктуре, а также вербовочная активность иностранных спецслужб, направленная на молодежь.
Ярким примером работы антитеррористических органов, заявил чиновник, стала недавняя операция в Уфе, где был предотвращен теракт. Два гражданина Таджикистана, намеревавшиеся совершить нападение на отдел полиции № 5 на улице Ульяновых, привлекли внимание силовиков при сборе информации о здании. Выяснилось, что они целенаправленно приехали в город, чтобы взорвать райотдел и расстрелять сотрудников. При задержании один из них открыл огонь из автомата по спецназу и был нейтрализован. В съемной квартире боевиков нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и символику запрещенной террористической организации.
