Теракты и диверсии в Башкирии: Совбез поделился неутешительной статистикой

Ярким примером работы антитеррористических органов, заявил чиновник, стала недавняя операция в Уфе, где был предотвращен теракт. Два гражданина Таджикистана, намеревавшиеся совершить нападение на отдел полиции № 5 на улице Ульяновых, привлекли внимание силовиков при сборе информации о здании. Выяснилось, что они целенаправленно приехали в город, чтобы взорвать райотдел и расстрелять сотрудников. При задержании один из них открыл огонь из автомата по спецназу и был нейтрализован. В съемной квартире боевиков нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и символику запрещенной террористической организации.