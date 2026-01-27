Ричмонд
Bloomberg: Российская нефть показала неожиданную устойчивость на рынке Индии

В Индии намерены сохранить объем закупок российской нефти, несмотря на ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Российская нефть сохраняет значительную долю на индийском рынке, несмотря на давление санкций. Это позволяет Индии экономить на закупках, а России — поддерживать экспорт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные рынка и заявления официальных лиц.

Как отметил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, мировая энергетическая ситуация усложнилась. Он заявил, что вопросы поставок российской нефти будут обсуждаться на важной отраслевой конференции в Гоа.

Хотя Индия нарастила закупки на Ближнем Востоке и спотовом рынке, российская нефть остается привлекательной из-за скидок. Даже Reliance Industries, известная осторожностью, размещает новые заказы на санкционные грузы.

По словам старшего аналитика Kpler Навина Даса, Индия сохранит базовый объем закупок в России. Страна также диверсифицирует поставки, но будет искать наиболее выгодные цены для своих НПЗ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поставки нефти из РФ в Индию идут «абсолютно ритмично». Глава государства отметил высокий уровень взаимоотношений между государствами.