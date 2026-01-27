Bloomberg: США официально вышли из Парижского соглашения по климату

27 января США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Это уже второй раз, когда президент Дональд Трамп выходит из пакта, который обязывает почти 200 стран удерживать глобальное потепление на уровне не более 2 выше доиндустриального уровня. Об этом сообщает Bloomberg.