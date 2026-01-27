Bloomberg: США официально вышли из Парижского соглашения по климату

27 января США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Это уже второй раз, когда президент Дональд Трамп выходит из пакта, который обязывает почти 200 стран удерживать глобальное потепление на уровне не более 2 выше доиндустриального уровня. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что во второй свой президентский срок американский лидер усилил отстранение США глобальной повестки относительно потепления климата. При этом о входе из соглашения Вашингтон объявил всего за несколько недель до вступления в силу Парижского соглашения.
До этого, пишут журналисты, Трамп объявил о выходе своей страны из более чем 60 многосторонних организаций, занимающихся вопросами окружающей среды, мира, гендерного равенства и демократии.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома подписал соответствующий указ.
Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Вашингтон должен принять решение о продлении ДСНВ до 5 февраля. По его словам, мнение США о том, что они «недополучили» по ДСНВ, лишь доказывает успех российской дипломатии.