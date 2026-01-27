Толпа англичан пыталась задушить полотенцем отца троих детей из РФ в Египте

Туристы из Великобритании набросились на отца троих детей из столицы России в пятизвездочном отеле египетского Шарм-эль-Шейха, они не могли с ним справиться в рукопашном бою, поэтому попытались толпой задушить полотенцем, материал из британского Metro перевел aif.ru.
Уточняется, что причиной драки стали шезлонги. Автор материала подчеркивает, что британские туристы славятся своим неадекватным поведением из-за лежаков, ежегодно они устраивают в отелях «войны за шезлонги».
По словам гражданина РФ, он с детьми отдыхал на лежаках, они отошли на несколько минут и оставили полотенца, когда вернулись — они были заняты британцами, а полотенца россиян лежали на земле. Мужчина поинтересовался, почему британцы заняли шезлонги и сбросили полотенца.
«Это наши. Убирайся отсюда», — услышал в ответ турист из России.
После чего одна из британок толкнула маленькую дочь мужчины.
«Отец вмешался в её защиту, но затем был избит и задушен верёвкой толпой британцев», — приводит издание выдержку из полицейского отчета.
На место поспешили сотрудники отеля, они пытались унять драку и вызвали силовиков. По данным издания, правоохранители начали уголовное расследование.
После инцидента у россиянина остался след от удушения, кроме того, пострадавшим не оказали медицинскую помощь.