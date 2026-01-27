Минобразования сказало, для кого не изменилось поступление в вузы Беларуси. Подробности рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. Об этом пишет БелТА.
Сергей Пищов прокомментировал утвержденный постановлением Минобразования перечень специальностей, по которым осуществляется целевая подготовка:
— Перечень, который утвержден постановлением Министерства образования, определяет те специальности, на которые из года в год наиболее массово поступают абитуриенты-целевики.
По его словам, речь идет про специальности педагогического, медицинского профиля, инженерные специальности, специальности агропромышленного комплекса. Начальник главного управления профессионального образования обратил внимание, что в перечень вошло большинство специальностей общегосударственного классификатора «Специальности и квалификации», то есть практически по всем профилям есть специальности доступные для поступления целевиков.
Пищов подчеркнул, что для абитуриентов, а также для организаций, которые выступают заказчиками кадров, ничего не изменилось:
— Целевой прием будет проводиться так же, как и в прошлом году, в отдельные сроки — перед основной вступительной кампанией.
Он отметил, что уже идет подбор будущих работодателей для заключения целевых договоров. И еще раз уточнил, что для абитуриентов условия поступления остались неизменными. Так, все те правила, которые действовали в 2025 году, сохраняются и в 2026 году.
— Просто был систематизирован перечень специальностей, наиболее востребованных как экономикой и социальной сферой нашей страны, так и абитуриентами, — пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования.
