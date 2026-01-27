В Омской области разыскивают пропавшего в октябре мужчину

Оперативники отдела МВД России по Горьковскому району разыскивают потерявшегося Алексея Дмитриевича Колмакова. Об исчезновении мужчины 1984 года рождения рассказали 27 января в пресс-службе омского УМВД.
Сельчанин ушел с места своего проживания в Новопокровке в начале октября 2025 года и без вести пропал. Однако накануне празднования Нового года мужчину видели в одной из деревень района. Точные обстоятельства и дата этой встречи уточняются.
Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, телосложение среднее. Особая примета — большой шрам от ожога на левой ноге.
«Если вы располагаете информацией о местонахождении Колмакова А. Д., сообщите в полицию по телефонам: +7 (999) 329−46−18, +7 (904) 585−07−06, 79−36−24 или 102», — призвали омичей сотрудники МВД.
