Микрорайон в Керчи остался без отопления из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. В Керчи из-за порыва на теплотрассе без отопления остались жители микрорайона, школа и несколько детских садов. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с порывом на теплотрассе, 27 января с 09:00 до 18.00 (ориентировочно), будет прекращена подача тепла», — сказано в сообщении.

Каторгин уточнил, что ограничения коснутся жителей многоквартирных домов на улицах Блюхера, 4, 6, 8, Буденного, 9,3,⅖, 7,13,15,4,5,6,10,11,12, Ворошилова, 1а, 15, 23, 1/1, 17, 21, 3, 5, 11, 3А, 13, 11А, шоссе Героев Сталинграда, 3, Новороссийская, 5, Одесская, 11, Херсонская, 6, 7, 8,9, 10,12,1,2,3,4.

Также в указанный период теплоснабжение не будет подаваться в детские сады № 60 «Радуга», № 8 «Пчелка» и школу № 12.

Ранее генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко заявил, что в Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения.