Полиция Приморья ищет живодёра, выбросившего щенка из окна общежития

Вечером 25 января 2026 года в Лесозаводске из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Пушкинской неизвестные выбросили собаку, по этому факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Питомец выжил, но его состояние остаётся тяжёлым, у него переломаны лапы. Полицейские устанавливают личность злоумышленника, расправившегося с животным, проводятся иные следственные действия. Расследование контролирует прокуратура.

Как пишут в социальных сетях неравнодушные горожане, пострадавший питомец — щенок в возрасте около пяти месяцев, которого выбросили из окна общежития. Сейчас питомец находится на передержке, опекающие его волонтёры надеются привлечь бывших хозяев щенка к ответственности, активисты подали заявление в правоохранительные органы.

Во Владивостоке 1 января также произошёл инцидент с вышвыриванием собаки из окна квартиры, животное упало с высоты четвёртого этажа и погибло. Личность живодёра уже установлена, он дал признательные показания. 42-летний мужчина рассказал в отделении полиции, что собака принадлежала его сожительнице, которая за ним не ухаживала, что и привело к конфликту и расправе над питомцем.