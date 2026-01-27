Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Маленький ребенок покрылся жуткой сыпью на отдыхе в Таиланде

Маленький ребенок покрылся сильной сыпью во время отдыха в одном из отелей Таиланда — родители уверены, что в той же гостинице пострадали еще несколько детей. Об этом случае во вторник, 27 января, рассказали в Telegram-канале Shot.

Маленький ребенок покрылся сильной сыпью во время отдыха в одном из отелей Таиланда — родители уверены, что в той же гостинице пострадали еще несколько детей. Об этом случае во вторник, 27 января, рассказали в Telegram-канале Shot.

Семья отдыхала в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак. Позже у малыша поднялась температура до 38,7 градуса.

По словам мамы мальчика, местные врачи диагностировали ему бронхит и тонзиллит, а также назначили антибиотик. От последнего ребенку стало только хуже — по всему телу и даже горлу пошла сыпь.

Туристы утверждают, что их сын не единственный, кто подхватил заболевание в отеле. Похожие симптомы наблюдаются еще у десятка малышей. Некоторые также жалуются на рвоту, уточнили в публикации.

Ранее главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов высказался о распространении вируса Коксаки в России. Он связал возможную причину появления заболевания в стране с возвращением туристов.

Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что в половине случаев заражения вирусом болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдаются повышение температуры, головные боли.