Без аккредитации до 2027 года разрешили работать нижегородским медикам

В условиях чрезвычайной ситуации операционные медицинские сестры и братья, а также медсестры-анестезисты также имеют право осуществлять свою деятельность без действующей аккредитации.

Источник: Freepik

Медицинские и фармацевтические работники получили отсрочку по аккредитации до начала 2027 года согласно приказу, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации. Информацию об этом распространили в Telegram-канале «Бокал прессека».

Следует отметить, что возможность работать без прохождения аккредитации предоставлена тем специалистам, которые в минувшем году занимали медицинские или фармацевтические должности, имеющим диплом, подтверждающий их квалификацию, и у которых срок действия сертификата специалиста истек в 2025 году. При этом их образование должно соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к медицинским и фармацевтическим работникам, либо требованиям профессионального стандарта.

В условиях чрезвычайной ситуации операционные медицинские сестры и братья, а также медсестры-анестезисты также имеют право осуществлять свою деятельность без действующей аккредитации.