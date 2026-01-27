Нижегородцам рассказали, как можно сменить прикрепление к поликлинике

Прикрепление к поликлинике по месту жительства можно сменить в своем регионе один раз в год. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Для этого нужно подать заявление в регистратуру поликлиники или оформить документ через госуслуги. Для заявления потребуется паспорт, СНИЛС и полис ОМС, а рассмотрение займет три-четыре дня. После смены медучреждения обращаться снова в свою прежнюю поликлинику не нужно.
Обычно такая процедура требуется при переезде в другой регион, допускается смена поликлиники один раз при смене места жительства.