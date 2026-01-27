Публикуем список адресов, где сегодня будут проводиться запланированные поставщиком работы.
Центр:
Ул. Друмул Виилор, 38/2, 40, 42/3, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 — частично с 11:00 до 16:30.
Ул. Чуфля, 32, 36/1, 38, 99, Колумна, 28, К. Негруцци, 2/2, ⅔, 2/4, ⅖, 2/6, 4/3 — частично с 10:00 до 15:00.
Ул. А. Щусева, 41, 45, 53−55, 59−63, 42, 48−50, 54, 60−62, 98, В. Александри, 46−54, 58−60, 60B, 59, 89/1, 91−95, 95/1, В. Пыркэлаб, 24 — частично с 09:00 до 16:30.
Чеканы:
Ул. А. Руссо, 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/5, Джинта Латинэ, 13/1, 15/1 — частично с 09:20 до 11:00.
Ул. А. Руссо, 22 — частично с 10:30 до 17:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).