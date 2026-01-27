В Свердловской области питьевая вода стала чище

В Свердловской области улучшилось качество питьевой воды. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Так, по санитарно-химическим показателям качество воды составило 89,2%. В 2024 году этот показатель был на уровне 87,3%. Микробиологические показатели также улучшились — 95,6% против 94,9%. А вот паразитологические показатели стали немного хуже — в 2024 году они были на уровне 100%, а в 2025 году — 99,5%.