В Свердловской области питьевая вода стала чище

В Свердловской области улучшилось качество питьевой воды. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Так, по санитарно-химическим показателям качество воды составило 89,2%. В 2024 году этот показатель был на уровне 87,3%. Микробиологические показатели также улучшились — 95,6% против 94,9%. А вот паразитологические показатели стали немного хуже — в 2024 году они были на уровне 100%, а в 2025 году — 99,5%.
— В 2025 году за нарушение требований санитарного законодательства, предъявляемых к питьевому водоснабжению, выявленных по итогам контрольных мероприятий, сотрудники Роспотребнадзора наложили 218 штрафов на сумму 2,15 миллиона рублей, — отметили в ведомстве.
Кроме этого, нарушителям санитарного законодательства вынесли 37 предупреждений и направили 20 исков в суд об обязании исполнения требований. Также в органы местного самоуправления направлено 300 предложений о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.