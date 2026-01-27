Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае радиационный фон остается в норме

В течение 2025 года уровень радиационного фона не превышал установленные санитарные нормы.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор продолжает следить за уровнем радиационной безопасности на территории Пермского края. По итогам наблюдений за 2025 год специалисты оценивают радиационную обстановку в регионе как стабильную и благополучную.

Измерения мощности дозы гамма-излучения на открытых территориях проводятся ежемесячно в рамках мониторинга. Контрольные замеры выполняются в семи населенных пунктах края: Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

По данным Роспотребнадзора, в течение 2025 года уровень радиационного фона не превышал установленные санитарные нормы для жилых и общественных территорий. Показатели находились в пределах от 0,1 до 0,17 микрозиверта в час при допустимом значении до 0,3 микрозиверта в час.

Специалисты отмечают, что каких-либо природных или техногенных радиационных отклонений на территории Пермского края выявлено не было. Наблюдение за радиационной обстановкой в регионе продолжается на постоянной основе.