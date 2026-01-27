В Пермском крае радиационный фон остается в норме

По данным Роспотребнадзора, в течение 2025 года уровень радиационного фона не превышал установленные санитарные нормы для жилых и общественных территорий. Показатели находились в пределах от 0,1 до 0,17 микрозиверта в час при допустимом значении до 0,3 микрозиверта в час.