Нужно ли предать Ленина земле: что показал опрос россиян

Большинство граждан России поддерживают идею вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и предать его земле. Такие данные получены в результате масштабного опроса, проведенного Lenta.ru.
За вариант с погребением основателя советского государства высказались 59 процентов участников голосования. Оставить тело в мавзолее у Кремлёвской стены предпочли 41 процент респондентов.
В опросе, проходившем с 19 по 23 января, приняли участие почти 65 тысяч человек.
Напомним, со дня похорон Владимира Ленина прошло ровно 102 года. Лидер революции скончался 21 января 1924 года, а его погребение состоялось 27 января.
По мнению историков, здоровье Ленина серьезно пошатнулось после покушения в 1918 году. Впоследствии у него развился атеросклероз, приведший к кровоизлиянию в мозг.
Ранее опрос KP.RU показал, что многие россияне положительно оценивают историческую роль Ленина. Более половины респондентов считали, что он заложил основы для развития страны как великой державы.