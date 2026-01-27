Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужно ли предать Ленина земле: что показал опрос россиян

Lenta.ru: 59% опрошенных россиян высказались за погребение тела Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Большинство граждан России поддерживают идею вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и предать его земле. Такие данные получены в результате масштабного опроса, проведенного Lenta.ru.

За вариант с погребением основателя советского государства высказались 59 процентов участников голосования. Оставить тело в мавзолее у Кремлёвской стены предпочли 41 процент респондентов.

В опросе, проходившем с 19 по 23 января, приняли участие почти 65 тысяч человек.

Напомним, со дня похорон Владимира Ленина прошло ровно 102 года. Лидер революции скончался 21 января 1924 года, а его погребение состоялось 27 января.

По мнению историков, здоровье Ленина серьезно пошатнулось после покушения в 1918 году. Впоследствии у него развился атеросклероз, приведший к кровоизлиянию в мозг.

Ранее опрос KP.RU показал, что многие россияне положительно оценивают историческую роль Ленина. Более половины респондентов считали, что он заложил основы для развития страны как великой державы.