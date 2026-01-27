Ричмонд
Ремонт изменит режим работы Дворца бракосочетания № 1 в Петербурге

По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале «Малютка».

Источник: Reuters

С 1 февраля по 31 мая 2027 года Дворец бракосочетания № 1 будет работать по измененному графику из-за ремонта. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС Петербурга.

По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале «Малютка» на Фурштатской улице, по вторникам, средам и четвергам — до 13:00 в зале «Малютка», после 15:00 — в большом зале. Пятница и суббота остаются без изменений.

Благодарим за понимание и будем рады провести для вас торжественную регистрацию брака в обновленных интерьерах.

Пресс-служба комитета по делам ЗАГС

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы в 2025 году чаще всего называли мальчиков Михаилом.