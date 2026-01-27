Ремонт изменит режим работы Дворца бракосочетания № 1 в Петербурге

По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале «Малютка» на Фурштатской улице, по вторникам, средам и четвергам — до 13:00 в зале «Малютка», после 15:00 — в большом зале. Пятница и суббота остаются без изменений.