Ремонт изменит режим работы Дворца бракосочетания № 1 в Петербурге

С 1 февраля по 31 мая 2027 года Дворец бракосочетания № 1 будет работать по измененному графику из-за ремонта. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС Петербурга.
По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале «Малютка» на Фурштатской улице, по вторникам, средам и четвергам — до 13:00 в зале «Малютка», после 15:00 — в большом зале. Пятница и суббота остаются без изменений.
Благодарим за понимание и будем рады провести для вас торжественную регистрацию брака в обновленных интерьерах.
