В ЯНАО участника СВО обманули при изготовлении протезов

Военнослужащему потребовалось два современных протеза (архивное фото).
Прокуратура Салехарда добилась возврата более пяти миллионов рублей участнику специальной военной операции, лишившемуся возможности самостоятельно распорядиться средствами электронного сертификата на покупку протезов. Деньги были выданы военнослужащему государством на приобретение двух современных протезов, однако, по данным надзорного ведомства, коммерческая организация израсходовала их без согласия владельца сертификата. Подробнее об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что вопреки волеизъявлению военнослужащего ООО “Центр ортопедии и протезирования” неправомерно использовало средства электронного сертификата на сумму более пяти млн рублей, выданного военному на приобретение двух протезов», — отметили в ведомстве. По результатам прокурорского вмешательства денежные средства возвращены и направлены на приобретение протезов по выбору заявителя.
В окружной прокуратуре отметили, что военнослужащий дал устное согласие представителям центра ортопедии и протезирования из Казани на изготовление протезов, однако изделия так и не были предоставлены. После обращения в суд и вмешательству прокуратуры, деньги были возвращены участнику СВО в полном объеме.