Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермская художественная галерея показала картины художников-блокадников. Фото

Сегодня, 27 января, отмечается день снятия блокады Ленинграда. Люди 872 дня выживали в тяжелейших условиях, но при этом творили. В коллекции Пермской художественной галереи есть работы художников-блокадников. Сегодня музей подготовил виртуальную мини-выставку.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня.

Сегодня, 27 января, отмечается день снятия блокады Ленинграда. Люди 872 дня выживали в тяжелейших условиях, но при этом творили. В коллекции Пермской художественной галереи есть работы художников-блокадников. Сегодня музей подготовил виртуальную мини-выставку.

«О том, как жил и выстоял город-фронт, рассказывают не только документы и воспоминания, но и произведения художников — очевидцев блокады. Их работы хранят память о повседневности, боли, стойкости и надежде. В этом рассказе — произведения из собрания Пермской художественной галереи. Тексты к карточкам написаны на основе статьи искусствоведа Ирины Андренко», — пояснили в галерее. Карточки опубликованы в соцсетях музея.

Ранее URA.RU публиковало большое интервью с президентом Пермской галереи Надеждой Беляевой. Беседовали о том, как в годы Великой Отечественной войны в Перми спасали тысячи шедевров, как жили здесь художники и сотрудники музеев.

4 5 2 6 7 8 3 9 1.