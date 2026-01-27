Пермская художественная галерея показала картины художников-блокадников. Фото

Блокада Ленинграда длилась 872 дня.
Сегодня, 27 января, отмечается день снятия блокады Ленинграда. Люди 872 дня выживали в тяжелейших условиях, но при этом творили. В коллекции Пермской художественной галереи есть работы художников-блокадников. Сегодня музей подготовил виртуальную мини-выставку.
«О том, как жил и выстоял город-фронт, рассказывают не только документы и воспоминания, но и произведения художников — очевидцев блокады. Их работы хранят память о повседневности, боли, стойкости и надежде. В этом рассказе — произведения из собрания Пермской художественной галереи. Тексты к карточкам написаны на основе статьи искусствоведа Ирины Андренко», — пояснили в галерее. Карточки опубликованы в соцсетях музея.
Ранее URA.RU публиковало большое интервью с президентом Пермской галереи Надеждой Беляевой. Беседовали о том, как в годы Великой Отечественной войны в Перми спасали тысячи шедевров, как жили здесь художники и сотрудники музеев.
