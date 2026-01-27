Жителя Приморья осудили за попытку продажи заспиртованного корня женьшеня

В суде установили, что в августе 2022 года житель Лучегорска выкопал один корень дикорастущего женьшеня и отвёз его домой. Он сделал из него дериват растительного происхождения для продажи. Несколько лет мужчина держал дома стеклянную ёмкость с этим дериватом, законсервированным в спиртосодержащей жидкости.