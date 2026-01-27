Жителя Приморья осудили за попытку продажи заспиртованного корня женьшеня

Жителя посёлка Лучегорск в Приморье осудили за незаконный оборот дикорастущего женьшеня: Пожарский районный суд дал ему 2 года и 1 месяц лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 260.1 и ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 260.1 УК РФ — за хранение, перевозку и покушение на сбыт частей особо ценных растений, занесённых в Красную книгу России и охраняемых международными договорами.
В суде установили, что в августе 2022 года житель Лучегорска выкопал один корень дикорастущего женьшеня и отвёз его домой. Он сделал из него дериват растительного происхождения для продажи. Несколько лет мужчина держал дома стеклянную ёмкость с этим дериватом, законсервированным в спиртосодержащей жидкости.
В апреле 2025 года он разместил в мессенджере WhatsApp объявление о продаже настойки. Как уточнили в прокуратуре, незаконную попытку обогащения заметили и пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
После рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя признал жителя Лучегорска виновным. Но мужчина отделался условным сроком 2 года и 1 месяц с испытательным сроком 3 года. Однако машину Mazda Demio, которую он использовал при совершении преступления, суд постановил конфисковать в доход государства.