Министр образования дала советы школьникам и студентам Верхней Салды

Встреча с молодежью проходила на территории профессионально-индустриального кластера «Перспектива», который был создан на базе Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа имени Алексея Евстигнеева при поддержке градообразующего предприятия — Корпорации ВСМПО-АВИСМА. В кластере школьники города могут попробовать себя в одной из 11 профессий, например, токаря, инженера-3Д, лаборанта, строителя. А затем получить реальный трудовой опыт на титановом производстве и первую заработную плату.