Министр образования дала советы школьникам и студентам Верхней Салды

Светлана Тренихина в Верхней Салде стала участником проекта «Инженерные субботы». В рамках него школьники могут пообщаться с политиками, профессиональными спортсменами, руководителями крупных компаний в формате «без галстуков». На встрече со старшеклассниками министр подробно рассказала о своей учебе в школе, дружбе, наставничестве и самообразовании. Светлана Юрьевна поделилась опытом выбора своей профессии и опыте получения высшего образования одновременно по двум направлениям.
В завершение встречи Светлана Юрьевна напутствовала салдинских ребят собственным жизненным постулатом: «Не останавливаться на достигнутом, пробовать и развиваться. Только внутренняя мотивация, трудолюбие и ответственность приведут к успеху».
Встреча с молодежью проходила на территории профессионально-индустриального кластера «Перспектива», который был создан на базе Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа имени Алексея Евстигнеева при поддержке градообразующего предприятия — Корпорации ВСМПО-АВИСМА. В кластере школьники города могут попробовать себя в одной из 11 профессий, например, токаря, инженера-3Д, лаборанта, строителя. А затем получить реальный трудовой опыт на титановом производстве и первую заработную плату.
«Видно, что ребята в Верхней Салде находятся под пристальным вниманием и заботой взрослых, которые создают для них максимально благоприятные условия. Это, безусловно, заслуживает уважения», — отметила Светлана Тренихина.
Светлане Юрьевне провели экскурсию по кластеру, познакомили с лабораториями и мастерскими. Этот проект в 2024 году был признан победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи от Министерства труда и социальной защиты РФ. Кластер стал лучшим в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».