В Австрии умерла 107-летняя женщина, заставшая обе мировые войны

В австрийской земле Верхняя Австрия на 108-м году жизни умерла Фридерика Хубауэр-Фуртмайр, пережившая обе мировые войны и ставшая одной из пионеров молочной промышленности страны, передает Need To Know.
Хубауэр-Фуртмайр застала последние дни Первой мировой войны. Ее отец умер от испанского гриппа всего через несколько дней после ее рождения. Детство Фридерики прошло в скромных условиях. Она росла вместе с двумя братьями и сестрами, а их мать зарабатывала на жизнь шитьем. Позже заботу о ней взял на себя дядя — фермер-молочник.
Фридерика начинала работу в юности. Она вставала в 4:30 утра, развозила молоко, затем шла в школу, а после занятий снова выходила на работу и по вечерам делала домашние задания. В 14 лет она окончательно оставила учебу, посвятив себя работе.
Молочная отрасль в то время была практически полностью мужской, однако Хубауэр-Фуртмайр смогла сделать успешную карьеру. В 1957 году она стала управляющим директором центральной молочной компании Furtmayr, участвовала в трех крупных слияниях кооперативных молочных заводов и внесла вклад в создание существующего до сих пор бренда Almliesl. Под ее руководством была построена современная молочная ферма в Гмундене.
«Я была единственной женщиной в отрасли. Меня окружали мужчины — выпускники Венского университета природных ресурсов и естественных наук», — рассказывала она.
Губернатор Верхней Австрии Томас Штельцер выразил соболезнования из-за смерти Фредирики. «Будучи старейшим человеком в Верхней Австрии, Фридерика Хубауэр-Фуртмайр вдохновляла многих своим мужеством и силой», — отметил он.
