В Австрии умерла 107-летняя женщина, заставшая обе мировые войны

Хубауэр-Фуртмайр застала последние дни Первой мировой войны. Ее отец умер от испанского гриппа всего через несколько дней после ее рождения. Детство Фридерики прошло в скромных условиях. Она росла вместе с двумя братьями и сестрами, а их мать зарабатывала на жизнь шитьем. Позже заботу о ней взял на себя дядя — фермер-молочник.