В Хабаровском крае в Буреинском заповеднике нашли редкий чай среди камней

Применение «снежного чая» разнообразно: его заваривают как чай, используют в традиционной медицине для борьбы с воспалениями, бессонницей, высоким давлением и психическими расстройствами, а также как антисептик. В некоторых регионах Китая его употребляют в пищу. Современные исследования показывают, что экстракты лишайника обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут использоваться в косметике для замедления старения кожи.