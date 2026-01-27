В Хабаровском крае в Буреинском заповеднике нашли редкий чай среди камней

В Хабаровском крае, на высокогорных маршрутах Буреинского заповедника, снова замечен уникальный обитатель альпийского пояса, известный в традиционной китайской медицине как «снежный чай», — сообщает пресс-служба заповедника.
Этот лишайник привык к суровым условиям: ледяной ветер, каменистые россыпи и близость к облакам для него привычны. Главная ценность растения скрыта в его свойствах — «снежный чай» считается средством для долголетия и ясности ума.
Особенность лишайника — его необычная форма, которая дала ему специфическое латинское название. Именно эта черта делает его легко узнаваемым среди альпийской флоры региона.
Применение «снежного чая» разнообразно: его заваривают как чай, используют в традиционной медицине для борьбы с воспалениями, бессонницей, высоким давлением и психическими расстройствами, а также как антисептик. В некоторых регионах Китая его употребляют в пищу. Современные исследования показывают, что экстракты лишайника обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут использоваться в косметике для замедления старения кожи.
Сотрудники заповедника отмечают, что такие находки напоминают о богатстве высокогорной флоры Хабаровского края и важности сохранения уникальных экосистем.