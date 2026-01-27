В России намерены открыть первую экзолуну с помощью новой обсерватории

«Мы надеемся открыть первую экзолуну — крупный спутник, вращающийся вокруг планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. Пока никому из астрофизиков это достоверно не удалось в силу необходимости с высокой точностью проводить длительные измерения. Для таких открытий нужен объемный первичный статистический материал для отбора перспективных объектов, который мы сформируем в рамках этого проекта», — отметил Белинский в разговоре с ТАСС.