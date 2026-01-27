В ХМАО врачи спасли пациента от отравления ботулизмом

Житель Нижневартовска съел домашние грибы и заразился ботулизмом.
В Нижневартовске врачи спасли 19-летнего пациента, заболевшего ботулизмом после употребления домашних соленых грибов. Молодого человека доставили в окружную больницу, где ему оперативно оказали помощь, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.
«Ухудшение состояния наступило спустя несколько часов после употребления домашних соленых грибов. Инфекционисты заподозрили пищевой ботулизм — опасное заболевание, при котором токсин Clostridium botulinum поражает нервно-мышечную передачу и может привести к дыхательному и мышечному параличу», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, пациенту своевременно провели диагностику и начали лечение.
Врачи стабилизировали состояние молодого человека. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он остается под наблюдением терапевта, инфекциониста и невролога в Нижневартовская окружная больница.
Медики напоминают, что риск ботулизма связан с употреблением домашних консервов и солений с нарушенной технологией приготовления. Специалисты рекомендуют не есть заготовки со вздутыми крышками или подозрительным запахом, не покупать домашние консервы с рук и при первых симптомах отравления, нарушениях зрения, речи или глотания сразу обращаться за медицинской помощью.