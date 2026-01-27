В ХМАО врачи спасли пациента от отравления ботулизмом

Медики напоминают, что риск ботулизма связан с употреблением домашних консервов и солений с нарушенной технологией приготовления. Специалисты рекомендуют не есть заготовки со вздутыми крышками или подозрительным запахом, не покупать домашние консервы с рук и при первых симптомах отравления, нарушениях зрения, речи или глотания сразу обращаться за медицинской помощью.